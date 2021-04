Milicos y Tupas……décimo primera edición

El periodista y escritor, Leonardo Haberkorn, se refirió en Cada Mañana por Radio Salto a la décimo primer edición del libro Milicos y Tupas. Sostuvo que el origen se da a partir de un llamado recibido por parte del militar apellidado Agosto, «es un libro que me da una gran alegría y que empezó como de a poco. Nunca imaginé que una década después se siga imprimiendo el libro a pedido de la gente. Yo trabajaba en la Universidad ORT y me llamó el coronel Luis Agosto que era capitán en la época de la dictadura. Cuando le devolví el llamado comenzó a contarme cosas que en una primera instancia era el típico discurso de un militar sobre la dictadura pero en un momento me dijo que fue el único militar que aceptó la propuesta de Galimberti de aprovechar el secreto de confesión para saber donde estaban los desaparecidos».

Reconoció Haberkorn que eso fue como una lucecita encendida, «fui a hablar a su casa y comenzó a contarme cosas de la tregua con el MLN, cosas que hicieron en conjunto militares y tupamaros en el año 72 y ante mis dudas me dijo que fuera a preguntarle a ciertas personas que pude confirmar con otras personas. Ahí me di cuenta que había una historia para contar».

El periodista relató que el libro «cuenta la vida del coronel Agosto y dos tupamaros pero el núcleo de la historia es en base a lo que pasa en el 72 cuando coinciden en un cuartel, uno como militar y otros como presidiarios. Los tupamaros lograron pesar mucho en la oficialidad».

En cuanto a las satisfacciones que el libro le ha generado, el entrevistado mencionó que «el libro provocó una polémica apenas salió y la mayor satisfacción es que el libro salió airoso de la propia polémica porque ha podido mostrarse con su verdad. El libro bancó todas las polémicas y el haber ganado el premio Bartolomé Hidalgo más El Libro de Oro son de esas grandes satisfacciones».