Ministro de Turismo se refirió a decisión de Salto de cerrar operadores privados: «intendente hizo otra interpretación que no fue la que pactó con nosotros».

El Ministro de Turismo, Germán Cardozo, hizo varias referencias a temas referidos a las medidas adoptadas para turismo en estos tiempos de pandemia.

En declaraciones a Cada Mañana por Radio Salto, Cardozo, dijo que «hace diez días llevamos al presidente un plan de medidas de rescate porque nadie pensaba trece meses después estar en la realidad que estamos y hemos aprendido en la marcha. Lo vimos en Europa, la experiencia de 90, 120 días, luego las segunda olas, y esto ha implicado que sea la tercera etapa de ayuda al sector turístico y otros sectores. El turismo fue desde el comienzo una de las actividades más afectadas y en el correr del tiempo nos parece que ha sido la más golpeada».

Se tomaron medidas de reactivación el año pasado apuntando al turismo interno, se llegó al plan de verano con fronteras cerradas con otro paquete de medidas de exoneraciones y estímulos, «en el corredor termal es la segunda temporada fuerte que se pierde. Basado en esas situaciones fue que elaboramos un plan de rescate, estratégico más profundo. Así es que logramos medidas que nos dejaron muy conformes porque sabemos el esfuerzo que significa para el gobierno, 900 millones de dólares destinados a la pandemia Ahora las medidas son por ejemplo la exoneración del pago de patrimonio, de los aportes patronales de enero a junio, subsidios para sectores o subsectores que no tenían alcance a seguros de paro de 7.305 pesos para cultura, deporte, gimnasios, autores, guías turísticos, sonidistas, etc. Esto no soluciona el problema pero da un alivio. Beneficios en tarifas de energía, UTE, que libera el costo fijo en los comercios. Para el sector hotelero, salones de fiestas y gastronomía, hemos logrado ahorro en los sistemas energéticos a 16 cuotas, una exoneración de los cargos fijos en ANTEL. Para los pequeños emprendedores hemos logrado mantener el Siga Turismo y se profundiza a otros sectores y sub sectores y préstamos unipersonales a través de la ANDE a tasa de interés cero. A través del Banco Central del Uruguay para que autorice la refinanciación de préstamos a empresas del sector turístico y otros sectores».

Finalmente el ministro de turismo, Germán Cardozo hizo referencia a la decisión del intendente de Salto de cerrar los emprendimientos privados en torno a los centros termales en la última semana de turismo, «tengo relación institucional con todos los organismos del estado, con todos los intendentes y con todos los partidos. Porque así debe ser, siempre pensando en el sector turístico y es mi responsabilidad darle un mayor impulso, ahora si me preguntan por las relaciones personales digo que se construye en base a la confianza y en semana de turismo el intendente de Salto acordó un texto del alcance de la exhortación para los centros termales pero que la hotelería funcionaria en las mismas condiciones en todo el país con piscinas de agua fría o caliente, después el intendente hizo otra interpretación que no fue la que pactó con nosotros».