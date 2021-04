No se votó la Investigadora por denuncias de clientelismo en CECOED

En una sesión extraordinaria maratónica, la Junta Departamental de Salto, presidida por Mario Furtado, debatió durante casi cuatro horas, la creación o no de una Comisión investigadora en la Junta Departamental ,por tema de denuncias de clientelismo del Cecoed, con las ollas populares y merenderos.

El oficialismo con la postura ya de antemano conocida, de su negativa a conceder sus votos para formar una investigadora, que arrojara luces sobre las denuncias planteadas, y certificadas por Escribano Público cada una de ellas, donde los vecinos denuncian lacohersion que sufrían para que los alimentos siguieran llegando a su hogar, o club deportivo o sindicato. El fin de esta comisión era mostrar y dar a conocer estas denuncias a la gestión del Cecoed y a su Coordinador Josue Lima Recordemos que muchas de ellas salieron en redes y otras tantos, denunciadas por los perjudicados . La voz cantante por el oficialismo la llevó la Profesora Marcela Dacoll.

Una, sesión dura, de ánimos aguerridos y un oficialismo que una vez más, respalda a Lima, una vez más prefiere mirar para el costado, a sabiendas de muchos hechos lamentables, que sucedieron y suceden. Otra vez el Partido Comunista les marcó la cancha, una vez más La listas «éticas», Seregnistas, se sumaron al club de Pilato No era un proceso, era habilitar transparencia, Democracia y que después en esa comisión se analizara y sacara sus conclusiones.

Triste señal, muy triste, muestra una seña muy clara y es que no se aprendió nada, de nada. Después no hagamos gárgaras con Seregni, no señalemos con el dedo situaciones ajenas, porque en lo sucio, lo oscuro, lo corruptible los marca a ustedes y bien de cerca..

La votación 16 en 15, un detalle..

«Siempre he perseguido el paradigma de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice»

Líber Seregni