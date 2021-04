Nuevo Comunicado de Sindicato Médico del Uruguay

Estimados socios:

Es de público conocimiento la apertura de nuevas unidades tanto en áreas de Medicina Critica

como sectores denominados Áreas Respiratorias Agudas en donde se planifica asistir a pacientes que

requieran oxigenoterapia de alto flujo.

Desde SUMI hemos exhortado en diferentes oportunidades y a través de diferentes vías, que se

nos brinde información concreta y por escrito sobre las características de estas Áreas, específicamente

sobre la apertura del nuevo CTI en el INOT. Hasta la fecha, no contamos con un informe escrito de las

autoridades de ASSE sobre las características de este nuevo CTI, más allá de diversas versiones

extraoficiales. Dado que este escenario se ha ido multiplicando en todo el país, creemos conveniente

hacer las siguientes puntualizaciones:

– Reiteramos lo expresado en el comunicado del pasado 25 de Marzo, todo el personal capacitado

para trabajar en la asistencia de pacientes críticos se encuentra desempeñando actualmente en las

unidades ya establecidas. Esto incluye médicos intensivistas titulados y posgrados en formación. No

obstante, existe una clara voluntad proactiva del colectivo de médicos intensivistas para colaborar en la

asistencia de estos pacientes más allá de la ya sobrecargada situación actual.

– La normativa actual, a través de un Decreto emitido en Setiembre de 2020 y firmado por

Presidencia de la Republica determina la flexibilización de normativas previas para las coberturas médicas

en áreas asistenciales críticas. En el Artículo 3ro de dicho decreto enuncia: “ En ningún caso, los

profesionales que vienen de detallarse en el Artículo 1ro de la presente norma, pueden representar más

del 50% (cincuenta por ciento) de la dotación del personal médico, exigido por el Decreto N° 399/08 dentro

de una Unidad de Cuidados Intensivos”.

– Es por todo lo anterior que desde la SUMI consideramos que deben agotarse todos los caminos

posibles para que la asistencia en estas nuevas áreas sea, como lo determina la legislación actual, realizada

por MédicosIntensivistas, y que la cobertura de RRHH sea realizada por concurso, flexibilizando al máximo

las rutas burocráticas de forma de acelerar los procesos de asignación.

– En cuanto a las nuevas áreas de asistencia “Respiratoria Aguda “, se trata de sectores de

Cuidados Moderados donde se asistirían pacientes que requieran oxigenoterapia incluyendo OAF sin

llegar a la Asistencia Ventilatoria Mecánica. Esta modalidad de asistencia respiratoria (OAF) si bien

requiere una monitorización cercana del paciente, no es de uso exclusivo de la Medicina Critica. Por esta

razón, creemos pertinente que la asistencia de estos pacientes sea llevada a cabo por Médicos de otras

especialidades, reservando el personal entrenado de CTI a la asistencia de los pacientes más críticos.

Por último, pero no menos importante, queremos recalcar que desde nuestro colectivo médico

existe una actitud proactiva y solidaria que tiene por objetivo mantener la continuidad asistencial de todos

los pacientes. Estamos abiertos a escuchar propuestas y a colaborar en todo lo que nuestra especialidad

pueda aportar. Es por esta razón que insistimos en mantener una Medicina Critica disponible no solo en

número sino en calidad, que brinde todas las garantías posibles tanto a nuestros pacientes como a todos

aquellos colegas (tanto intensivistas como no intensivistas) encargados de su asistencia.

Comisión Directiva.