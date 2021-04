Omar Estévez: «están fogoneando en la relación y el trabajo con la Dra. Escanellas».

«Con la Dra. Agustina Escanellas formamos parte de un equipo pero hay quienes están fogoneando», dijo el diputado Omar Estévez en la Cada Mañana de Radio Salto.

El legislador mencionó que la nota aparecida en diario EL PUEBLO en el que dice que hay vacantes para trabajar en la naranja pero no se cubren, tiene que ver con algunos cambios que deberían hacerse, «yo me pregunté porque habiendo un índice de desocupación tan alto en el rubro que yo me manejo está faltando muchísima mano de obra. Si el gobierno ayuda a la gente con tarjetas y planes sociales, deberíamos dejarles que trabajen y no se que sea una dependencia una cosa de otra. Que tengan la ayuda pero que los dejen trabajar porque hoy es muy difícil que vayan a trabajar porque sino pierden los beneficios de ayuda. Por ese camino vamos e iniciamos distintas reuniones como la mantenida con el director de Mides Salto, Aquiles Mainardi. El sector citrícola se encuentra hoy con que la mano de obra escasea y mucho. Entre 100 y 150 puestos que faltan y vamos que esto se mantiene».

Estévez destacó que «nos reunimos con el director del Mides y lo vamos a hacer con todos aquellos que sea necesario para prever que el citrus se viene plantando cada vez más. El cáñamo creo que le saca un poco de gente al citrus pero mi preocupación es que faltando mano de obra en el citrus porque hay tanto desempleo en Salto».

Finalmente Estévez dijo que en referencia a la relación con la Dra. Agustina Escanellas, integrante del equipo de la diputación, «venimos trabajando en conjunto pero están queriendo fogonear la situación. Uno tiene su perfil y el otro otro. Ella sale al cruce de todo lo político y me parece que no es el momento. Es pensar un poco distinto y no soy de callarme, digo las cosas, hay que empujar por el departamento por las situaciones que vienen los salteños que me exigen trabajar junto a Albernáz y Lima».