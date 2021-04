Poner a Salto de pie nuevamente

Algo por lo que venimos luchando desde hace muchos años es sentirnos orgullosos nuevamente de la tierra en donde nacimos y vivimos. Todos vemos como con el paso de los años, nuestro querido departamento viene perdiendo terreno en cuanto al desarrollo que necesitamos para salir del lugar en el que nos encontramos y eso es lo que queremos revertir.

Cada uno de los actores políticos del departamento debería pensar, un día sí y otro también, como puede hacer para lograr este objetivo, de qué manera entre todos podríamos colaborar para que esto se haga realidad y volvamos a ser la sociedad floreciente que una vez supimos ser. Volver a tomar la posta del crecimiento y desarrollo, demostrar que se puede desde el interior, marcar rumbo propio y dejar una huella en la historia.

Hoy nos encontramos en un lugar que no nos deja bien parados, tenemos una desocupación muy importante, una informalidad en el empleo que no da una estabilidad para el trabajador, un creciente número de asentamientos, etc. Hoy podríamos tener la actitud de empezar a buscar culpables, de cómo siendo la “capital del interior”, estamos como estamos, podríamos empezar a criticar, pero estamos convencidos que eso no llevara a nada.

Queremos desde aquí, hacer un llamado a los Salteños para ver de qué manera entre todos sumamos nuestro granito de arena, desde el lugar que cada uno ocupe, que tenga como objetivo el alcanzar las metas que nos fijemos. La primera y más urgente es, la de más trabajo para nuestra gente.

Desde el Gobierno Nacional se viene trabajando fuertemente en distintos proyectos, que estamos convencidos ayudaran a mejorar la situación, sabemos que se van a llevar adelante y al final del camino, los logros, hablaran por si solos. Necesitamos también, que desde el gobierno departamental comiencen a ocuparse de las cuestiones que les compete directamente. En las calles sigue habiendo pozos, los basurales siguen estando, falta iluminación en parte de la ciudad y la camineria rural y acercar el campo a la ciudad, sigue siendo difícil.

Llegamos al punto donde cada uno debe de poner las cosas en su lugar y saber cuál es su rol en la sociedad. Hemos presenciado hechos que no compartimos y esperamos se tome conciencia de la situación y la actitud de algunos actores políticos sea otra, acá no es uno contra otros, sino todos sumados al mismo barco, remando juntos para llegar a buen puerto.

Salto no puede esperar más, las necesidades de mucha gente son urgente y tenemos que atenderlas. Hoy tenemos la chance de construir un mejor lugar donde vivir, soñar con la ciudad que nos dejaron nuestros padres y abuelos y que hoy se fue diluyendo. No solo tenemos que tener la intención de que esto suceda, sino que tenemos el deber y la responsabilidad, de trabajar todos los días, para que se concrete.

Por eso, “Poner a Salto de pie nuevamente”, porque la historia nos va a juzgar por lo que hoy hagamos y dejemos para las futuras generaciones, quienes queremos de verdad a nuestra tierra, estamos dispuestos siempre a tender la mano para alcanzar los objetivos comunes, pero también pedimos, que, del otro lado, la mano que se dé, sea firme y segura, para que esa cadena de compromisos, que es con nuestra gente, no se rompa.

Dr. Carlos Silva.

Edil, Partido Nacional.