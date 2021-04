Presupuesto departamental a la espera de reunión con tenedores de deuda de fideicomiso: se piden dos años de gracia

El presidente de la Junta Departamental de Salto, Mario Furtado, se refirió en la jornada de este martes a la sesión que se realizó el pasado viernes en forma extraordinaria para conformar una investigadora por la utilización de medios públicos con fines políticos utilizando las ollas populares.

Furtado dijo que «pensé que podía terminar como terminó. Una sesión larga donde se trató con mucha altura el tema y para la oposición no salió como quería. Hubo muy buenas exposiciones y se pudo conducir bien porque es un tema que trae mucha controvesia y discusión. Fue un debate fuerte pero con altura. Nos dejó enseñanza a todos porque a pesar de no haberse votado la comisión hay errores que no pueden volver a cometerse y hay cosas que se hicieron mal y que deben ajustarse».

En cuanto a la negativa de la conformación de la comisión investigadora, Furtado dijo que «hubo fechas que se manejaron que no coincidían con lo que se pedía que se investigara. Hubo varios temas que no coincidían en fecha y de los que había pasado mucho tiempo».

Furtado agregó, además, que «la comisión pre investigadora en principio apuntaba al CECOED, y en la ampliación de la denuncia se apuntaba a Josué Lima, se hizo mucho incapié en eso y la forma del relato fue que llevó a no formar la comisión».

En cuanto al presupuesto y organigrama de este nuevo peírodo, Furtado dijo que el gobierno departamental está esperando una reunión con los tenedores de deuda del fideicomiso Daymán, por lo que se «anuncia que el 30 ingresaría teniendo hasta el 26 de mayo como fecha final. Si sabemos que la extensión de 15 a 30 años no fue aceptado y lo que se maneja es que durante dos años no se pague para recibir un afloje económico. Puede ser la devolución de este año 2021 y el no cobro del año que viene o no cobrar años 2022 y 2023 aunque eso no está definido».