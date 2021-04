Presupuesto para obras en casa de Constitución para niños/niñas en situación de discapacidad fue aprobado

El director del Mides Salto, Aquiles Mainardi, dijo en Cada Mañana de Radio Salto, que las medidas anunciadas por el gobierno nacional, «marca una vez más la presencia del gobierno de llevar a esas personas que están pasando mal soluciones. Nos parecen acertadas las medidas y en algunas ellas pudimos ir conversando con el ministro de trabajo, sobre todo en el sector turismo y en otras estamos interesándonos un poco más para saber como repercute en nuestra ciudad. Son un millón cien mil personas alcanzadas por estas medidas».

Mainardi dijo que Tu App, en versión tarjeta de débito, «simplifica para que las personas puedan hacer un mejor uso de los recursos de todos los uruguayos. Poder aprovechar al máximo los recursos para salir todos de la mejor manera».

En referencia a la casa para niños y niñas en situación de discapacidad en Constitución que por muchos años no prosperó, el jerarca destacó que «el objetivo de la visita a la capital fue en busca de una respuesta por entender que el proyecto no se podía esperar más ya que desde el 2007 se venía esperando. Nos manifestaron que el compromiso ha sido asumido y se va a concretar el proyecto basado en la reunión con Falero y eso establece que el interior también existe. Los recursos volcados en principio no tendrían sentido con la segunda parte del proyecto sin llegar a Constitución porque ninguna parte de la casa quedaría operativa. Lo importante es que nadie puede desconocer la perseverancia de los padres y la comisión y seguro hubo momentos que tuvieron ganas de tirar la toalla pero no lo hicieron y el compromiso nuestro es tratar de empujar y acompañar para que este tipo de cosas se puedan realizar».