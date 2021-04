Hablar del intendente y sus aventuras de «Chatrán» insume muchas cosas, entre ellas el desmitificar lo que esforzadamente su troupe se encarga todos los días, en forma coordinada de instalar. Aquí vamos

Sabido es la necesidad del intendente de mostrarse, exhibirse, «vedetear», en los medios de comunicación y esto es imposible hacerlo por motus propio, porque no tiene acciones, no tiene actividades o situaciones generadas por gestión y entonces desde hace un buen tiempo, la pandemia trágicamente ha sido su teatro de ocasión. Para ese fin, cualquier cosa es buena, como el hecho de generar con malicia, porque sabe que no es verdad, el titular en diario El País de este lunes, donde habla de «preocupación por la vacunación de Salto y aclara que no es la gente, sino la escazes de vacunas y vacunatorios, cuando sabe que Salto esta con 30 mil dosis suministradas y vacunatorios en el interior y en la ciudad, cuando sabe que, la agenda depende de la carga horaria diaria y que esas inquietudes que recibe, la recibimos todos y ya fue aclarada por el propio Ministro Salinas y el Ing. Nicolás Jodal.

Pero crea morbo, alarma y como decimos en el llano «manijea», tanto y tan mal que en el día de hoy anunció el fallecimiento de un funcionario municipal, por Covid y las autoridades de la salud lo desmintieron, «fue un evento cardiovascular» . Irresponsable totalmente, nadie o casi nadie lo dice. Como no dicen tampoco que este mismo intendente, preocupado, casi médico también, este martes abre las oficinas centrales de intendencia, Tránsito y Clínica municipal, con una atención «por agenda» que no es tal…

En fin, como dice el título, «Relato mata desespero»