Richard Read: «Desde hace muchos años es el consumo que deteriora los valores»

El dirigente sindical de la bebida, Richard Read, de la columna «Unidad y Solidaridad», estableció el difícil lugar que viven quienes no se ponen en una tribuna a gritar o defender y tratan de colocarse en aquella de la construcción.

En entrevista con Quinto Elemento Radio, en Mundo FM 107.9, dijo que «hay un mundo que puso sobre la mesa una pandemia para la que nadie estaba preparado. Uruguay debió improvisar y rescatar en su entorno el apoyo como el GACH que fue un acierto de este gobierno. Este gobierno aplicó sentido común pero en definitiva no es un tema de terminologías porque es el gran problema de Uruguay u otros países. Etiquetar, hay opiniones válidas y otras no».

Read dijo además que no le dedica tiempo a la teoría negacionista de la pandemia, «no les presto atención».

Read dijo que «Uruguay no está firme. No estamos bien parados. Titubeamos, tambaleamos, a la oposición le costó posicionarse y del otro lado un gobierno que hizo oídos sordos a que esto se sale espalda con espalda. Es la pandemia versus el Uruguay en su conjunto. Hay un sector de la oposición que está como francotirador así como del oficialismo también pasa lo mismo. Es el grito de la Amsterdam y la Colombes, gritan y gritan, y la gran mayoría de los uruguayos están en la Olímpica. Esto no pasa por principios, ni de banderas, las ideas son las ideas y las defiendo hasta último momento. Pasa por acumular en momentos que se necesita acumular. La educación, el empleo, son claves. La Olímpica es donde conviven todos los que pensamos distinto pero con códigos de conducta social. Ahí están sentados personas que piensan muy distinto pero están de acuerdo en la construcción social. Uno lo ve en las redes sociales todos los días».

Finalmente Read dijo que «el mundo tuvo un viraje, cambió el mundo, los paradigmas de la sociedad. Desde hace muchos años es el consumo que deteriora los valores y trastoca los objetivos de la sociedad. Tanto el sindicalismo, las cámaras empresariales como el sistema político, ha pegado un viraje que los de mi generación vemos con preocupación».