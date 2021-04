Salto tiene su Dr. Good

Pensaba que en la campaña anterior el Mundo Lima había sido una marca impuesta de opinión y registro. Tipo para no usar aquella trillada frase de «no sea nabo m’ijo».

La verdad? No termino de sorprenderme. Y en serio que no lo hago. Debo caer en aquello de estoy rendido. No solo logró comprar opiniones, medios, periodistas, sino que ahora sabe de vacunas y vacunatorios.

Es brillante. Se armó el Dr. Good Lima de una estrategia que ahora no es departamental, ya pasó a ser nacional.

Sabe de vacunas, sabe de vacunatorios, maneja ser el lugar 17 y somos el 6 a nivel nacional, y pone al servicio, logística para nuevos vacunatorios cuando no tiene ni la menor idea de que estas 30.000 almas salteñas que lo votaron, votaron gestión y no espejitos de colores.

Autor del fondo del pozo en que estamos, creador del clientelismo en su mejor estilo, nuestro Dr. Good Lima, ha sido capaz de dejar sin laburo en turismo a tanta gente, pero es científico, vacunado errático, vacunatorios un auténtico Dr. Good.

Esta versión del Dr.Good Lima quiere posicionarse a nivel nacional eligiendo incluso referentes deportivos que no son ni siquiera referencia, y que lamentablemente nadie recuerda (Corujo)

Nuestro Dr. Good mueve máquina rías comunicacionales en el sur de la capital , pero no da respuesta a insumos básicos de otras áreas que no saben como o con que funcionar.

El Dr. Good original resuelve por conocimiento, inteligencia y pálpito. El nuestro, no termina de errarle a la decisión ya que no se puede pensar posicionarse a nivel nacional habiendo enterrado al departamento en el peor de los momentos. Nuestro Dr. Good Lima no es solo abogado, es médico, vacunador y gestionador, es futurista para esos 30.000 que lo votaron y ahora serán responsables de nuestro propio Dr. Good.