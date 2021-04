Se formalizó en el Partido Colorado la «Unión Liberal Colorada»

El joven dirigente del Partido Colorado, Arq. Federico Villar, analizó los anuncios del gobierno nacional y además adelantó la conformación de un nuevo movimiento de jóvenes dentro del partido, «el gobierno ha atendido a quienes más han sentido el impacto de la pandemia sin descuidar la economía y sin restringir la movilidad que sería una medida drástica».

Destacó que Unión Liberal Colorada es «un movimiento, no un sector, no tiene fines electorales, donde nos encontramos quienes nos sentimos liberales, sobre todo los jóvenes, y la idea es poder coordinar, organizar eventos, en un sector que no ha tenido voz. Sentimos que juntándonos podíamos generar este movimiento a sabiendas que existe en otros partidos. Por el momento es una mesa ejecutiva provisoria que integro y la intención es que el mismo llegue al interior. Pretendemos coordinar con los jóvenes colorados del país porque muchas veces no es fácil poder participar de la militancia al igual que lo hacen en Montevideo».

Villar agregó que «participó en el lanzamiento el secretario general del partido, Dr. Julio M. Sanguinetti, y fue testigo que vamos a dar la pelea en el plano de las ideas. El Partido Colorado tendrá esta corriente joven y seguramente los batllistas más ortodoxos buscarán formar ideas y está perfecto que así sea. Ya estamos en el trabajo de analizar y discutir sobre la desmonopolización de ANCAP para que el partido levante la voz en temas de todos».