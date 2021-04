Secretario de APC trata a colegas de «mamaderas y aprendices»

Esta semana Libertad cumplió 80 años. Una historia de lucha de club humilde. Recordé cuando invitado por el «Potro» Castro debuté en el comercial y en la primera pelota sucia al segundo palo la mandé a guardar. Me gané la gente. Luego quiso la historia que me hiciera cargo volver al fútbol de la liga con el club del Ruso, en una jugada magistral.

El fútbol oficial que esa rica institución disfruta.

Así ha sido todo en mi vida, construcción y pérdidas. Rebelde por naturaleza pero luchador por convicción. Me fui de lugares muy confortables al momento que se metieron con mi forma de pensar y actuar. No soy ejemplo de nada pero en este momento de mi vida estoy para comenzar a limpiar cargas que no tengo ganas de cargar.

Y no tengo ganas de cargar con responsabilidades que significan enseñar a hacer el trabajo de todos los días. Uno dice que a partir de la nota de diario El País fue a las dos campanas y es mentira para un frustrado entrenador de fútbol y lo que es peor un frustrado y acomplejado periodista, un día de publicación generando alarma y al rato al hospital porque no se esperaba la nota de este portal, a vos, Martín Giovanoni.

Yo doy nombres. Leonardo Silva, secretario de APC, la misma asociación a la que quiso desbancar armando un gremio también frustrado en Lazareto, opina de los colegas diciendo «mamaderas y aprendices» . Que feo mensaje para los que empiezan y para los mismos con que comparte mesa en uno de nuestros nichos de trabajo. Esa mesa de cuatro, pregúntele a los otros tres si piensan lo mismo. Seguramente le van a decir que no porque fueron embanderados de campañas solidarias donde nos tuvo a todos, a veces, logrando cosas increíbles.

El mismo Silva que como tan exelsior periodista no dijo ni mu del procesamiento del alcalde de Valentín por abigeato, o el mismo Martín Giovanoni que en sus espúreos contenidos jamás escribieron una letra por esa afinidad condicionada de ser amigos oportunistas del senador Coutinho.

Dos errores más o tres. En nuestros espacios hablan todos, los que queremos que hablen porque suma, no con el fin de especular. Hablan.

En nuestros espacios se plantean historias a las que nunca van a poder llegar y decimos todo sin peso de la billetera, se dice todo.

Finalmente y solo para consultar. Si el secretario de APC es tan buen periodista porqué nunca explicó que a su presidente le cerraron una radio ilegal y no se emitió comunicado.

La yapa, el corporativismo a veces no sale bien y los rebeldes crecen. Ya que estamos podrían explicarme los docentes de periodismo local pluralistas porque la señora del director de su radio ingresó en pase a comisión a intendencia de Salto ? Fue militancia? Barriadas? Volanteadas? Afiliación histórica?

Gracias. Espero esa respuesta y sigan ambos navegando en el mar de la frustración. La vida no es plata, la vida es realización……al menos para los «mamaderas y aprendices».

Daniel Caiazzo