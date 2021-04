Trabajadoras sexuales solicitaron ayuda al gobierno nacional

Las trabajadoras sexuales desde el comienzo de esta pandemia han reclamado respaldo y apoyo de parte del gobierno nacional por entender que son una franja de la sociedad que ha sentido el impacto de la misma. Karina Nuñez, referente y activista a nivel nacional, dijo en la mañana de este miércoles que «durante mucho tiempo fuimos a varios lugares y desde la institucionalidad nos decían que el único capaz de generar algo para nosotros era el Ministro de Desarrollo o de Trabajo. Nos reunimos con Mieres por temas como el pago de agua, luz o alquiler y él nos derivó con el director nacional de empleo y hace un mes no hemos tenido respuesta pero confiamos en la primera palabra. Luego mantuvimos varias reuniones y un día buscando canastas que nos donó Uruguay Adelante que es quien durante este año nos proveyó de la mayoría de las cosas que le dimos a las compañeras en Montevideo, el ministro estaba ahí y le pedimos una reunión que hicimos el lunes».

Reconoció que Bartol escuchó a «todas las compañeras del país. Logramos un espacio que hasta ahora nuestras voces no estaban siendo tenidas en cuenta. Si sale tanto mejor y si no salen la satisfacción de que se hicieron la gestión. El Ministro de Desarrollo quedó en analizar una línea específica para las trabajadoras sexuales que en la actualidad no encajamos en ninguno de los rubros del Mides o del Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos pidiendo una mano mientras dure la pandemia porque hoy no hay gente y además salimos jugadas a que nos pase algo y poner en riesgo a nuestra familia. Además se da aquello que hay clientes que siendo positivos no nos remarcan como contactos directos y es entendible porque puede tratarse de un hombre casado que difícilmente diga que un contacto es de una amante o una trabajadora sexual».

Finalmente Nuñez dijo que «lo primero sería tener en cuenta la tranquilidad alimenticia de las trabajadoras sexuales».