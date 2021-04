Vacunarse con AstraZeneca es seguridad y efectividad, dijo el Dr. Campos

Hace unos días el ex Presidente del Colegio Medico del Uruguay, cirujano e intensivista, alguien que además de ser muy querido, tiene cartas cabales de credibilidad como el Dr. Nestor Campos escribía en su red social sobre la vacuna AstraZenaca y de la efectividad que tiene a nivel mundial. Nosotros desde aquí lo hemos dicho muchas veces, incluso cuando la Primer Canciller de Alemania Angela Merkel, se vacunó con ella. El Dr. nos dice que :»Uruguay mas de 8.000 personas no quisieron vacunarse con AstraZeneca ,en España el Dr. Serafin Romero, ex Presidente del Colegio Medico, se vacuno con ella. Es muy segura y muy efectiva, inclusive acá se tomaron mas medidas de seguridad, mayores de 60 años.Cuidarse y vacunarse», agregó el galeno.