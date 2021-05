Así se juega, se juega en Salto, se votó la forma del campeonato salteño

Este lunes en lo que fue la reunión del Consejo Superior, se votó la forma de disputa del Campeonato Salteño de la Divisional Primera A, donde por 12 votos logró la mayoría el proyecto presentado por los clubes Ceibal y Nacional.

En este sentido se jugará una rueda de todos contra todos, que será el acumulado y de donde se sumarán los puntos para lo que serán los promedios de la tabla del descenso, que mantiene que que los últimos perderán la categoría.

Por su parte, el proyecto de El Tanque y Sud América, que tenía como diferencia que este año no hubiera descenso, contó solamente con el voto de los dos clubes, más el de River Plate, para sumar un total de 3.El proyecto de forma de disputa ganador, los que votaron afirmativamente, fueron: Ceibal, Deportivo Artigas, Ferro Carril, Gladiador, Nacional, Saladero, Salto Nuevo, Salto Uruguay, Universitario, más los neutrales Kutchamn, Supparo y De los Santos, para sumar 12 votos.

La idea es que el Campeonato se juegue a partir del mes de setiembre y con una fecha de finalización el 18 de diciembre.

El ganador del acumulado (11 fechas), clasifica directamente a la Liguilla y los restantes tres saldrán de partidos sistema play – off, con estos cruces según la tabla acumulado: 2° v.s 7°. 3° vs. 6°, 4° vs 5°.

Por su parte, los cuatro últimas jugarán entre sí para definir los dos que perderán la categoría.

Fuente : Salimos. Net (Gabriel Paique).