Cubanos prestamistas procesados por «patoreros»

El día 17/05/21 en horas de la mañana, se procede a la identificación y detención de tres masculinos de Nacionalidad Cubana, los cuales se hicieron presente en una casa del barrio Horacio Quiroga, amenazando al propietario por el no pago en tiempo y forma de una deuda. Culminadas las actuaciones ayer en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de decentes de Cuarto Turno dispuso: condenar a Y.E.C., como autor responsable de un delito de violencia Privada a la pena de 5 (cinco) meses de prisión, que se sustituye por Libertad a Prueba (Ley Nº 19.889) consistiendo sus obligaciones en: A). Residencia en su domicilio denunciado (sito en la Ciudad de Durazno); B). Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la OSLA; C). Presentación en la Seccional Policial de su domicilio 1 (una) vez por semana sin permanencia; D). Prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en ONG, cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social.- Estas medidas serán de 2 (dos) veces por semana y no podrán sobrepasar las 2 horas diarias, por el término de 30 (treinta) días; E). Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio bajo las modalidades que se determine y F). Prohibición de acercamiento a la víctima por un radio de 500 metros y prohibición de comunicación por cualquier medio