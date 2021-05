Intento de Femicidio en Barrio Artigas, ella grave y el prófugo

Lamentablemente un nuevo hecho trágico engrosa la estadística, un nuevo intento de Femicidio en Salto, un hombre como la mayoría de los que ejercen violencia y terminan con hechos femicidas, que no entendió el final de la relación, que siguió pensando que siu «ex mujer» era su propiedad. Sucedió hoy cerca de las 18hrs en barrio Artigas, en calle Pedro Campbell al 700, donde una mujer regresó a su hogar, donde vivía con sus cuatro hijos y su ex suegro de 80 años a quien cuida y estaba su ex pareja, que vive en el mismo lugar peto al fondo, en un galpón.

El hombre la esperaba y discutió de forma violenta, hasta que la apuñaló en el pecho y su ex suegro se interpuso, salió herido también y eso le dio a la mujer, Natalia R. de salir a la calle. Cuando el señor sintio los gritos, Natalia ya estaba apuñalada.. Ahí cae en la calle y el femicida se subió arriba de ella para seguir apuñalandola, pero un vecino que vió, se metió y la auxilio y el agresor disparó, a estas horas policía lo busca por intento de Femicidio y Natalia está estable, sus hermanas, sus hijos, su familia esperando informe médico, el agresor que ya tenía antecedentes por violencia, suelto.

Lamentable