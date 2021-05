«Por aplicar la ley, es la interpelación», dijo Arbeleche

«En relación a la ética, la pregunta es: ¿La ética de quién? ¿Qué es lo que está buscando el miembro interpelante? ¿Que yo aplique mis valores personales por encima de las leyes de la República?», dijo Arbeleche.

«El expediente no sale del MEF porque no hay una normativa que avale compartir el expediente de ningún inversor. Esto significa preservar el instrumento de la COMAP. Acá lo que estamos haciendo es formentar la inversión, no vamos a abrir expedientes, no corresponde». «Aquí no hubo una situación ilegitima, se actuó tanto de parte del solicitante, el economista Alfie, como de la ministra, de forma legítima. Lo que hubiera sido ilegítimo hubiera sido frente a esta solicitud del economista Alfie negarle la exoneración tributaria·, dijo Arbeleche.