Rompió cuarentena el arzobispo Sturla, pidió disculpas

Consulté a los médicos, y me aseguraron que al haber estado siempre de tapabocas, al aire libre, unos 15 minutos, con charlas breves y por la baja carga viral que tengo, las posibilidades de contagios son casi nulas. Avisé a las cuatro personas con las que estuve conversando más», escribió en Twitter.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter en la tarde de este martes luego que se conociera que contrajo coronavirus, y pidió disculpas debido a que no actuó «como debía», dado que rompió el confinamiento que le habían indicado.

Sturla -que está vacunado ya con las dos dosis, la última de las cuales fue administrada el 17 de abril- estuvo reunido el lunes 17 de mayo con un sacerdote que, luego se enteró, tenía la enfermedad. «Cuando me enteré, entré en cuarentena y me realicé dos hisopados en el día, con resultado negativo. El domingo 23 crucé de la catedral al pasaje del cortejo del Dr. Larrañaga e hice una breve oración. Siempre con tapabocas», escribió este martes en relación a su participación en el cortejo fúnebre del ex ministro del Interior que ese día pasó por la puerta de la catedral de Montevideo. Con esto, el arzobispo rompió el confinamiento que debería haber mantenido hasta ayer lunes, día en que tenía marcado otro hisopado, cuando se cumpliera el periodo ventana desde el contacto con el caso positivo de Covid-19. Cuando se realizó ese nuevo test, arrojó resultado positivo.

«El lunes 24 me realicé un nuevo hisopado de chequeo, el que terminó dando positivo. Por lo que en seguida me preocupé por el suceso del día anterior. Consulté a los médicos, y me aseguraron que al haber estado siempre de tapabocas, al aire libre, unos 15 minutos, con charlas breves y por la baja carga viral que tengo, las posibilidades de contagios son casi nulas. Avisé a las cuatro personas con las que estuve conversando más. Aunque tuve cuidado de usar tapabocas y era al aire libre, sé que no actué como debía y pido disculpas», remató su mensaje Sturla.