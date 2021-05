Sin diálogo, no se puede

Nos perdimos una hermosa oportunidad de demostrar ecuanimidad y madurez política

Esta noche se votó en la Junta Departamental la conformación de la Comisión que estará haciendo el contralor del Sorteo de los 600 Jornales Solidarios en Salto.

Arrancamos temprano en la tarde negociando y dialogando, y desde las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado realizamos una propuesta en conjunto que contemplaba todo lo mismo que la del Frente Amplio, y lo único que pedimos agregar es la participación de un integrante de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto).

Sin argumentos se nos dijo que no, porque lo que se nos dijo en sala y peor aún fuera de ella, no fueron argumentos de recibo.

Las minorías no solo no sé contemplaron sino que ni si quiera se nos respetó nuestra vocación de diálogo y nuestra sincera intención de que se logren consensos para demostrar unidad y madurez política. Pero con la necedad y el capricho no se puede.

Nos perdimos una hermosa posibilidad de dar un lindo mensaje a toda la población.

Solo pedimos ecuanimidad, y la integración de un integrante que representaría al Gobierno Nacional, con el objetivo de brindar mayor cristalinidad, y se nos dijo que no, porque sí, o porque no gustaba la cara del representante.

En definitiva será un Edil por Bancada, el Presidente de la Junta, un Escribano de la Intendencia y un representante del PIT CNT. Así y todo, allí estaremos siendo parte de la Comisión, para garantizar a los Salteños que habrá varias visiones en el control de dicho sorteo.

Podríamos haber sido ecuánimes y prolijos, pero si la mayoría se cierra y no quiere diálogo, no se puede.

Facundo Marziotte

Edil Partido Nacional