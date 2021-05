Start Wars Day

El 4 de mayo se celebra cada año el Día de Star Wars o de La Guerra de Las Galaxias. ¿Por qué se celebra precisamente este día? El origen de esta fiesta desde la que hace ya varias décadas, millones de fans en todo el mundo conmemoran el nacimiento de esta popular franquicia cinematográfica creada por George Lucas, se remonta a 1979.

En una nota de prensa publicada en el London Evening News en la que los miembros del Partido Conservador de Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher (la Dama de Hierro) por su reciente nombramiento como primera ministra del país, se comentaba lo siguiente: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”. Esta frase daría lugar al juego de palabras “May the Force be with you” o lo que es lo mismo: “Que la fuerza te acompañe”, una cita que sin lugar a dudas caracteriza toda la serie de películas que arrancaría con Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher o Peter Cushin en “Star Wars: Episode IV – A New Hope” el 25 de mayo de 1977.

Desde este momento, fans de la saga en todo el mundo realizan multitud de eventos en torno al universo de la Guerra de las Galaxias: maratones de las películas, concursos de disfraces o cosplay, con los más variopintos personajes de la saga (jedis, androides, soldados imperiales…).

Como contrapartida, el 5 de mayo muchos celebran “La venganza de los Fifth” en referencia a otra de las películas de la saga “Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith”, en la que se honra a esta antigua raza medio humana con gran poder y maldad que representa a los seguidores del Lado Oscuro de La Fuerza (dentro de la Orden Sith), los enemigos naturales de los Caballeros Jedi.