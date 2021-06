100 años de Víctor Lima: Sin pena ni gloria

Quisiera no estar escribiendo esto; es más, esperé hasta pasadas las nueve de la noche del 16 de junio para ver si la Intendencia de Salto nos sorprendía con un homenaje por los 100 del poeta salteño Víctor Lima.

Pero lamentablemente tengo que decir que este día pasó sin pena y sin gloria para la mayoría de los salteños, sin un reconocimiento popular y sentido del pago donde Lima nació y amó. Pero la decepción con las autoridades departamentales no termina allí:

acaba de finalizar un homenaje realizado por el Ministerio de Educación y Cultura, y la vergüenza que siento es inmensurable.

Cuando decidí hacer mi primera intervención en la Junta Departamental de Salto sobre el centenario de Víctor Lima, lo hice sospechando que el Intendente y la Coordinación

de Cultura no habían tenido en cuenta la fecha, pero tenía la firme convicción que

luego de enviada la exposición iban a tener un rol proactivo con respecto a la fecha, eso no pasó.

El recientemente creado Instituto de Música del Ministerio de Educación y Cultura decidió homenajear a Víctor Lima en un evento online de gran producción. En él los intendentes de Salto y Treinta y Tres, los directores de cultura y el Ministro de Educación y Cultura hablarían sobre las actividades programadas para festejar el centenario del autor. Desde la Intendencia de Treinta Y Tres se manifestó que se realizarían conversatorios, charlas, producciones audiovisuales, la iluminación del

Puente que lleva el nombre de Lima y se pintaría la fachada del teatro más importante del departamento; desde el gobierno nacional se anunciaron nutridos homenajes documentales y la realización de un concurso de canciones a nivel nacional: “la figura de Víctor Lima es víctima de una gran injusticia por no ser recordada”, dijo el Ministro

Da Silveira.

Cuando llegó el turno de la Intendencia de Salto el que tomó la palabra fue el

Coordinador de Cultura Pablo Ferreira Pintos. Todos esperábamos grandes anuncios de actividades culturales, pero se limitó a excusar que el Intendente Andrés Lima (para variar) llegaría tarde y absolutamente nada más; para completar el Intendente Andrés Lima nunca llegó al homenaje. Yo pregunto: ¿Cuál es la función de un Coordinador de

Cultura si no es la difusión de las artes en su departamento? Lamentablemente el

Coordinador de Cultura solamente demostró la poca importancia que le da el Gobierno de Andrés Lima a las figuras históricas de Salto y a la construcción de una identidad cultural fuerte.

Pasó el centésimo aniversario de Víctor Lima sin pena ni gloria, apenas con una

ofrenda floral, alguna publicación en redes y la participación en una actividad

desarrollada por el Gobierno Nacional. Dio vergüenza ver como los olimareños

hablaban con pasión del salteño, mientras que nuestras autoridades culturales dejaron

salir un “El Intendente tuvo un problema y llegará tarde” como única intervención en

todo el homenaje. Rescato la intervención de Carlos Ardaix, sus anécdotas y análisis de la figura de Víctor Lima.

El salteño no se enteró: el trabajador, el estudiante, el jubilado no supo lo que pasó. El 16 de junio tendría que haber sido una fiesta departamental. Aún estan a tiempo de organizar actividades en lo que resta del año; es eso, o un cambio urgente en la postura de la conducción cultural de la Intendencia de Salto.

Lamentablemente el 16 de junio del 2021 quedará en la triste historia de la cultura

salteña como el día que pudimos homenajear a Víctor Lima en grande, pero no lo hicimos.

Augusto Bonet, Edil Partido Nacional.