Ciudadanos Norte

La Cámara de Representates aprobó en el día de hoy la minuta presentada por los Diputados Juan C. Morenoy Martín Melazzi del sector Ciudadanos del Partido Colorado solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas que evalúe aplicar retenciones sobre los aranceles en tarjetas de crédito y débito de manera transitoria mientras dure la emergencia nacional sanitaria como aporte solidario al Fondo Coronavirus. También analizar el reperfilamiento de deuda de los sector más comprometido como las micro, pequeñas y medianas empresas, y la reestructuración así como la reglamentación del acceso a créditos.

En cuanto a la retención arancelarias en los pagos por medios electrónicos el objetivo es ayudar a los uruguayos que están a la intemperie y más complicados. Proponen “que quien no ha puesto nada hasta ahora, que es el sistema financiero, ponga algo pero que lo haga solidariamente , sin que ese costo sea trasladado a los usuarios”. Los legisladores quieren “fortalecer” el Fondo Coronavirus que hasta el momento básicamente se ha sustentando por los aportes del sector productivo, de manera directa e indirecta, de los funcionarios público de altos sueldos y el sector privado de forma indirecta, para extender el plan de jornales solidarios a más beneficiarios.

La iniciativa busca que se generen recursos para duplicar o triplicar los jornales solidarios porque ofrecer 15.000 vacantes y que se presenten 250.000 personas es muy poco.

Explicó que, en promedio, las comisiones son de 3 o 3,5% de las ventas de los comerciantes “y si pasan más de 10.000 millones de dólares al año por las tarjetas de crédito y débito, hay que sacar la cuenta de cuánto es ese 3% y lo importante que puede ser. Solamente con algún medio punto que se le pueda poner de retención a los usos de los plásticos podemos recaudar para duplicar y triplicar esos jornales solidarios”.

La minuta incluye otro tema que no es menor y se trata del reperfilamiento de deuda y pérdida de categoría, que se podría abordar a mediano y largo plazo. Esto implicaría buscar una solución para los uruguayos que se endeudan “para comer y que después no pueden pagar las cuotas de los préstamos afirmó Moreno. Lo que se vincula con el tercer punto que propone discutir las tasas de intereses que se aplican a créditos al consumo que en algunos son de hasta 160%. Para el Diputado Moreno es necesario asegurar “un buen acceso al crédito pero créditos que sean pagables y no de asalto”.

El Diputado Moreno dijo ser optimista de que la propuesta sea considerada por el Ejecutivo pero anunció que si no reciben la atención esperada redactarán un proyecto de ley con esos contenidos.