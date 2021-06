De todo como en Botica, Comisión Fiscal no aprobó Balance de Neutrales anteriores, de la Liga Salteña de Fútbol

Se dió a conocer hoy en la reunión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, el informe de la Comisión Fiscal. Desconcierto y preocupación invadió a los delegados de los clubes presentes, al acceder a datos realmente reveladores, de lo que parecen ser hasta ahora, «desprolijidades» importantes, con dinero de la Liga Salteña de Fútbol. En esta primera etapa el informe abarca el período selección mayor, periodo en que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande hizo una donación muy importante en julio – agosto 2020, para que Salto pudiera participar de los campeonatos del litoral.

Ahí se constató lo siguiente: planillas de pago de viáticos no tiene las firmas de todos los jugadores, y en algunos casos en las planillas no figuran lo que se les pagó, se encuentran gastos reiterados por un mismo concepto, gastos duplicados, algunos con planilla original y otras fotocopias, y se infiere que están sobrevaluados por lo cual se llega, a la conclusión de que no se puede aprobar este balance, se sugiere un re proceso de los estados contables o sea una auditoria.

Extraoficialmente Quinto Elemento conoció que la cifra «faltante» sólo en este período(selección mayor) sería de 500 mil pesos, a lo que se sumaria unos 200 mil pesos por un rubro que se habría «inventado», para justificar otros, aparentemente.

Por otro lado el ex equipo de Neutrales( Juan Guarino, Gonzalo Doufur, ahora responsables de explicar esto, presentaron una nota dirigida a Arreseigor y neutrales actuales donde explican que cualquier duda están a las órdenes por la «transparencia», dicen. Lo cierto es que ahora se reunirán Comisión de Hacienda y Fiscal, de allí parecería indicar se vendría un nuevo balance desde el período 2019 a 2021 que asumieron las nuevas autoridades, encabezadas por Arreseigor.