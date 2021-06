Edil Marziotte: El olvidado Barrio Williams

Sr. Presidente, en los últimos días y a solicitud de varios vecinos de la zona hemos estado recorriendo el Barrio Camilo Williams. Barrio que se encuentra en la Zona del Extremo Este de nuestra ciudad y que muestra visiblemente el olvido de la Administración Departamental para con el mismo.

Allí, la gran mayoría, sino la totalidad de los vecinos del Barrio no cuentan con Saneamiento. Esto de por si genera ya un problema generalizado. Las aguas servidas y los malos olores que deben soportar quienes allí habitan son de todos los días. Cuando llegamos en varias recorridas que tuvimos en estos días, nos hablaron rápidamente del tema que además pudimos constatar de primera mano.

Esta problemática viene de larga data, y aunque en muchos de los casos sabemos de la responsabilidad de Gobierno que existe, también se pueden observar casos de algunos vecinos que no actúan como debieran.Las aguas servidas generan una problemática ambiental y de higiene que puede ser mucho más grave de lo que pensamos. La carencia del servicio de la barométrica que genera desbordes, más la desidia de algunos pocos, hacen que este problema en el Barrio Williams se acreciente cada día.

Nosotros creemos Presidente que en este sentido el Gobierno Departamental debe hacer un trabajo integral en la zona, donde no solo solucione lo que debe solucionar por su competencia directa, sino que llegue a esos vecinos que no cumplen con lo que deben de cumplir para respetar la higiene de los demás, con el objetivo de que lo hagan, estableciendo un trabajo de campo, con técnicos que con información y formación logren cambiar esas actitudes.

Por su parte, el otro gran reclamo que nos han hecho llegar varios de los habitantes de la zona, es la necesidad de la bituminizacion y el mejor mantenimiento de algunas calles donde transita el Ómnibus. Hablamos particularmente de la Avenida Concordia y Calle Defensa, además de alguna conexión más pequeña que deba utilizar el transporte urbano. Existen sectores de la mencionada Avenida Concordia, que cuando llueve hacen imposible incluso el tránsito de a pie, de los niños que concurren a la Escuela Nro. 13, ya que las zanjas se cubren de agua e impiden que puedan continuar su camino.

Para terminar y a modo de conclusión, vemos un Barrio que necesita de la presencia de la Intendencia en general, y por eso desde esta banca solicitamos que se tenga en cuenta este planteo.

Solicito que estas palabras sean enviadas al Intendente de Salto, al Director de Obras de laIntendencia, al Coordinador de Gestión de Residuos y a la Comisiones de Obras y Salud e Higiene de este cuerpo.

Gracias Presidente

Edil Facundo MarziottePartido Nacional