Uruguay, país más veloz en vacunación de A. Latina, 58,79% tiene al menos una dosis

El director general de la Salud, Miguel Asqueta, calificó como “excepcional” la campaña de vacunación, aunque, reconoció, es necesario “aumentar los porcentajes y no bajar el ritmo”

Tanto Chile como Uruguay vienen vacunando a la mayor parte de su población con Coronavac. Foto: Leonardo Mainéhttps://37269ff913ba6e1fbb3e456deab571c1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Uruguay es el país de América Latina donde la vacunación contra el COVID-19 va más deprisa. Pese a haber sido el último en hacerse de las vacunas, el 58,79% de su población ya cuenta con al menos una primera dosis. En el “podio regional” pasó a Chile, que había dado inicio a la campaña de inmunización un mes antes y que, con el 57,58% de sus habitantes con al menos una dosis, llevaba el liderazgo.

En la “Copa América de la Inmunización”, Uruguay y Chile se disputan el trofeo. No solo son los dos países que lideran en el porcentaje de su población vacunada, sino que fueron los dos primeros de la región en habilitar la vacunación a partir de los 12 años.

Pero a diferencia de los torneos deportivos, en el combate de una pandemia el triunfo individual no alcanza. Los científicos insisten en que los virus no reconocen fronteras y que su capacidad de mutación es tal que, si las vacunas no llegan a todo el mundo, nadie estará del todo a salvo.