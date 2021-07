Asesinato en la mañana de este sábado

A la hora 06:15 de hoy se toma conocimiento que en Calle 7

casi Av. Manuel Patulé del Barrio Horacio Quiroga (jurisdicción de Seccional 3ra. de Policía) había una persona herida de arma blanca, por lo cual de inmediato se constituye personal policial al lugar.

Al llegar se divisa a una persona del sexo masculino, caído en la vía pública con abundante sangrado, siendo trasladado al Hospital Regional Salto, no pudiendo recabar datos del mismo en primera instancia ya que por el estado que se encontraba,

no podía hablar y en la zona no era persona conocida. Por averiguaciones con vecinos de las inmediaciones, se supo que momentos antes habían escuchado discusiones y los autores serían dos masculinos quienes se desplazaban en una moto, los cuales lo habían atacado, previo a una discusión, donde voltean un cartel de un comercio de la zona y lo persiguen, luego de lesionarlo se retiran del lugar.

La persona ingresa con vida al H.R.S., falleciendo posteriormente, luego fue identificado por sus familiares y resultó ser el masculino de iniciales C.N.M.L. de 22 años de edad.

DIAGNÓSTICO MÉDICO PRIMARIO:

«MUERTE POR HERIDA DE ARMA BLANCA EN AMBOS MUSLOS CON SHOCK IRREVERSIBLE»

CONSULTADO EL SR. FISCAL DE TURNO DISPUSO: PRESERVAR LA ESCENA DEL HECHO, ACTUACIÓN DE POLICÍA CIENTÍFICA, DERIVAR EL CASO

A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES, ACTA A TESTIGOS, SE PRACTIQUEN AVERIGUACIONES CON VECINOS DE LA ZONA, SE EXTRAIGAN REGISTROS FÍLMICOS DE LAS CÁMARAS DEL LOCAL COMERCIAL DE LA ZONA, SE VERIFIQUE SI EN LAS INMEDIACIONES HABRÍA MÁS CÁMARAS, SE COORDINE AUTOPSIA PARA EL FALLECIDO, SE PONGA EN CONOCIMIENTO A LA MÉDICO FORENSE Y QUE REALICE LAS EXTRACCIONES DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS TÓXICOLÓGICOS. SE LO MANTENGA INFORMADO DEL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES.

Se trabaja en el esclarecimiento del caso.

Se adjunta foto panorámica de la escena del hecho.