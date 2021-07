Ex Alcalde FA Diego Henderson, ingresó a la Intendencia en Descentralización

El ex Alcalde Frenteamplista del Municipio de Colonia Lavalleja, Diego Henderson ingresó a la Intendencia de Salto, según datos aportados a este medio y confirmados con Henderson. Según nos dijeron, en la dirección de Descentralización junto a Gómez, porque no olvidemos que son de la misma lista limista, 770 y que él iba a ser candidato a Alcalde una vez más pero el Frente Amplio Salto, lo impidió por deber aportes, porque nunca los había realizado en cinco años. A pesar que en ese momento(julio 2020), se hicieron reuniones infructuosas, se entregó un dinero de parte de la lista 770(60 mil pesos) a finanzas FA para conveniar y encarar un acercamiento, esto no fue posible. El Frente Amplio a nivel nacional lo rechazó, y Henderson no sólo no pudo ser candidato a Alcalde en Colonia Lavalleja, sino que además lo pasaron al tribunal de conducta política, por considerarse una falta ética. El intendente Andrés Lima, respetuoso siempre de la orgánica (ironía) fue por el doble y lo designa.