Feliz cumple Liga Salteña de Fútbol, 110 años de Gloria!

ACTA FUNDACIONAL DE LA LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL «En la ciudad de Salto a los once días del mes de julio de 1911 en el local de Club Juventud Salteña,, reunidos los señores Jorge Armstrong, Federico Dickinson y Miguel Cancio y especialmente invitados para la ocasión los señores José L. Gomensoro y Jorge Macfarlane quedó acordada la constitución Liga Departamental de Footbal cuya función será fomentar y organizar este deporte en la ciudad de Salto. La que estará integrada por 7 miembros, delegados de Uruguay F. C 2, Juventud Salteña 2, y 3 miembros ajenos a estas instituciones, que serán Macfarlane, Gomensoro y Dr. Asdrubal Delgado. A fin de dejar constituida la Liga y la Mesa Directiva se convoca a todos a la sesión a celebrarse el día 14 de julio a las 20y30 hrs, quedando todos notificados. Las instituciones deberán conferir poderes a sus miembros que lo han de representar. No siendo para más, firman este acta las personas que se nombran arriba, como ratificación a esta resolución «.