Le pusieron el puntito: «Lo que dice Mujica es falso y es ofensa gratuita y falta de respeto al equipo de comunicación presidencial «

Montevideo, 23 de julio de 2021

Comunicado público

El ex presidente de la República, José Mujica, aseguró esta mañana en declaraciones a Radio Sarandí lo siguiente:

“Pero hay cosas que nunca las vi. El otro día en Cerro Largo veo un micrófono que dice

“periodista de la Presidencia”, o algo así, y en una rueda de periodistas, una piba (otra periodista de un medio de comunicación) le dijo (a la periodista de Presidencia) dejame meter una. ¿Dónde se vio que un presidente lleve un periodista de la propia Presidencia

a que le haga preguntas? Es como levantar centros y cabecear.”

Lo expresado por Mujica es falso. En la conferencia de prensa a la que alude el ex

mandatario la periodista del departamento de Comunicación de Presidencia no realizó ni una sola pregunta, como se puede observar en la declaración completa realizada por

el presidente Luis Lacalle Pou:

https://www.youtube.com/watch?v=bW3acp5xoME&t=712s

La afirmación falsa de Mujica es una ofensa gratuita y constituye una falta de respeto a los funcionarios del equipo de comunicaciones de Presidencia, que desempeñan su tarea de forma profesional y respetuosa con los jerarcas gubernamentales y con sus colegas periodistas.

Comunicación Presidencial

Dirección