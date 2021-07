Ómnibus del fin de semana 🚌

Si a esta altura no vuelve el Ómnibus del Domingo es porque están ahorrando con los que menos tienen, pues díganlo ¡fuerte y claro!

No nos cansamos de repetir algo que creemos de justicia, y es el regreso del Servicio del Ómnibus los fines de semana de forma normal.

La Intendencia con la excusa de la pandemia quitó el normal servicio del transporte urbano de pasajeros a los Salteños desde Marzo de 2020.

Y así, es que hace más de un año que los que menos tienen y necesitan de esta herramienta para trabajar o también para buscar momentos de dispersión, no tienen el Ómnibus local los días Domingo en su totalidad y los Sábados luego de las 21 horas.

La Intendencia tiene la obligación de cumplir con los compromisos que tiene para con la ciudadanía y en este caso lo cumple a medias.Es como si se les ocurriera coartar el horario del servicio de recolección de residuos o q las oficinas centrales de la Administración reduzcan sus horarios o días de atención al público en este momento.

Primero la aparición de la pandemia, después el evitar la circulación, luego el crecimiento de casos, más adelante la falta de funcionarios por COVID… yo me pregunto, ¿y ahora?, debe ser que sirvió el ahorro y le seguimos tocando manija. Una lastima que no sólo no se reconozca, sino que se hace con los que menos tienen.

Lo venimos pidiendo desde hace rato, más aún en la situación en la que estamos. El Ómnibus debe volver a la normalidad, eso significa que los Sábados el servicio sea hasta las 23:30 o 24, y los Domingos.

Las excusas ya no están, o vuelve el Servicio a la normalidad o díganlo bien claro: ¡Estamos ahorrando con el servicio de los que menos tienen!

Facundo Marziotte Edil del Partido Nacional