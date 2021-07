Pegar a cualquier costo y convivir en la política tiene premios y frustraciones

Recuerdo como si fuera hoy el llamado a reunión. Iba pensando en programar un año de trabajo con muchos desafíos y propuestas.

Me encuentro con la sorpresa de ser propuesto como designación directa por mi militancia y compromiso.

Me tomé unos minutos para pensarlo porque quien me convocó fue un ex amigo. Y acepté.

Mi balance personal es y será que el desempeño en esa confianza fue bueno, por no auto sumarme otros. Aprendí, me capacité aún más, disfruté, originé relaciones únicas con compañeros que realmente estaban dispuestos a trabajar sin importarle quien era el jefe de turno.

Eso si, viví atropellos mediáticos increíbles. tales como: acomodado, arribista, militante periodista, oportunista…..que hasta me pusieron un grado inexistente con beneficios que nunca tuve.

Es más, un militante que poco aporta en su militancia y que se acomodó por el bien político, se encargo de avisar de mi ingreso.

A lo que voy es, el que gana resuelve y decide. Políticamente no es delito. Es vestirse con las ropas que se consideren mejor.

No es negocio, no es arreglo, no es acuerdo, no es quedar bien por solo hacerlo. Es hacerlo por la fidelidad militante. La misma que a los líderes salva sin tener puchero en la casa para llevar.

Denostar a la militancia ganadora que ganó su lugar es como decir por lo bajo…..»yo no recibí ningún beneficio».

Hay que terminar de una buena vez de entender que quien o quienes ganan definen equipos y de seguro lo tienen super merecido, los que ingresan.

Porque de eso se trata, de ganar y gestionar, la gente, el pueblo, los pone pero ojo….también los saca. Lo que no se acepta, al menos desde mi lugar, es la hipocresía. No se justifica una firma contra la LUC y no se justifica un cambio de mando tan radical por el mero metal.

Quienes critican ingresos desde nuestro cómodo lugar de comunicadores o callan, son los mismos fogoneros desesperados por ser llamados a «algo» o porque tienen su buen ingreso religioso o son «bancados» por la compañía de turno.

Dejer vivir y vivan que todos van a tener su chance, siempre y cuando…..puedan cumplir con las expectativas de la gente.