«Se vienen cosas buenas para Salto, estoy orgulloso de ser el nexo, en la conexión y trabajo» dijo Mainardi

El Ex Director de MIDES Salto Aquiles Mainardi, se despidió de su función en redes de, está manera :»

Hoy culmina una etapa , culmina una función que asumí con mucha alegría y coraje… sabiendo que no sería sencillo, pero me lleno de motivación y entusiasmo.

Hoy puedo decir que estoy sumamente agradecido con quienes confiaron en mi y pusieron en mis manos tal responsabilidad y compromiso.

Este camino me ha dejado mucho aprendizaje, vivencias, gente que tuve el privilegio de conocer y valoro mucho se hallan cruzado en mi camino.

En el poco, pero productivo tiempo, y más allá de haber llevado adelante nuestra gestión como Director Departamental de MIDES en el momento más crítico de la pandemia, pudimos llegar y recorrer los rincones de nuestro Salto, conocer sus necesidades y a medida de nuestras posibilidades dar soluciones. Fuimos siempre una oficina de puertas abiertas porque entendemos que nuestro deber principal era escuchar a quienes nos necesitaban.

También nos parece un buen momento para hacer un repaso de las tareas que pudimos desarrollar en colaboración y coordinación con otras instituciones, tales como: