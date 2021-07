¿Y el ómnibus del fin de semana intendente?

Como desde hace más de un año, continuamos reclamando por el servicio del Ómnibus los fines de semana.

Esta vez, lo hacemos mediante pedido de Informes para que nos contesten el motivo real, de la ausencia del Ómnibus los Sábados a la noche y los Domingos.

Creemos que se está ahorrando con un servicio que debe ser social, ya que los que lo utilizan son los Salteños de menores recursos y con ellos se está ahorrando.

Aquí les dejo pedido de Informes presentado este medio día:

Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Salto Sra. Carolina Palacios

Presente.De mi mayor consideración:

Al amparo del derecho que me asigna el Art. 284 de la Constitución de la República, Art 77 Literal D, del decreto No 6376/08 (Reglamento Interno), y Art. 16 de la Ley 9515, remito el siguiente pedido de informe para ser elevado al Sr. Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, a los efectos de recabar información sobre el siguiente asunto:

A esta altura, y teniendo en cuenta que los motivos que antes se nos han manifestado públicamenteya no existen, queremos consultar el motivo de la falta del Servicio de Ómnibus de la Intendencia los días Domingos y los Sábados en la noche.Por tal motivo, solicitamos que se nos informe:

1- ¿Por qué motivo el servicio de los días sábados no es hasta la media noche como lo es el resto de la semana?

2- ¿Por qué motivo continúa sin realizarse el servicio de Ómnibus los días Domingo?

3- ¿Cuáles son los criterios tenidos en cuenta para la no realización de éste servicio?

Solicito que este pedido sea enviado al Intendente de Salto y al Coordinador de Movilidad Urbana.

Agradeciendo la respuesta.

Saluda a usted atte.

Facundo MarziotteEdil Partido Nacional