573 médicos, entre ellos salteños, se recibieron y lo celebraron en el Parque Batlle

Una nueva generación de 573 médicos se recibió este sábado 31 de julio. La celebración se dio en el Parque Batlle por segundo año consecutivo por la emergencia sanitaria.La concentración comenzó desde el mediodía con mucho color, donde no faltó el tradicional “baño” con huevos y harina, entre otros ingredientes.Transitar el último tramo de la carrera en pandemia aumentó las ganas de festejar, ya que entrada la noche decenas de jóvenes aún seguían celebrando.Pero el festejo no fue solo de los nuevos profesionales sino también de las familias, que los apoyaron y no pudieron ocultar la alegría y el orgullo. Muchos son jóvenes del interior y son la primera generación de médicos en la familia.