Homicidio :Lo descuartizaron, lo embolsaron y tiraron al arroyo

Gran movida policial y judicial en la tarde de este martes en la zona de Barrio Cien Manzanas. Exactamente en calle Juan Carlos Gómez y Entre Ríos, en esta última. Según pudo saber Quinto Elemento, presente en el lugar el corresponsal de «Mundo al revez», Chino Giovanoni de Mundo Fm 107.9, en la mañana de hoy la policía habría retirado del lugar una moto abandonada que, no se sabe si guarda relación o no con el hecho en cuestión. Horas más tarde, la policía fue alertada por la presencia de un cuerpo en estado de descomposición aparente, descuartizado sí, y quien lo encontró fue una Sra. mayor que fue a hurgar en la basura y dió con «eso», un cuerpo envuelto en un mantel, dentro de una bolsa de residuo de consorcio. No se pudo determinar en el lugar el sexo de la persona, tampoco si estaba completo el cuerpo, no fue abierta la bolsa allí para no exponer las pruebas. Será analizado en la morgue por el equipo forense y de ahí en más continuarán las actuaciones que correspondan, en este caso la investigación dirigida por el Fiscal Dr. Augusto Martinicorena.

Fotos: Chino Giovanoni