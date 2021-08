«La mayoría de los fundadores de Vamos Salto llegaron a Cabildo conmigo» dijo Eguiluz.

En la mañana de este lunes la Dra. Cecilia Eguiluz, se refirió a su incorporación a Cabildo Abierto.

«Estoy muy agradecida por el recibimiento y por la libertad que me concedió Manini Ríos para comenzar a armar una nueva línea dentro de Cabildo pensado a nivel nacional y que comenzó en Salto», dijo Eguiluz.

Agregó que su contenido político no ha cambiafo, «me sentí muy cómoda con mi llegada aunque eternamente agradecida al Partido Colorado que fue quien me dio todo y no puedo desconocer eso».

Al ser consultada sobre dirigentes colorados fundadores de Vamos Salto que la hayan acompañado en esta decisión, respondió «casi todos y la verdad eso reconforta y resobla el desafío».

Reconoció que con Coutinho no mantuvo contacto pero «seguramente lo voy a tener en los próximos días. Quien si se comunicó conmigo fue el doctor Albisu el sábado. El siempre me dijo que se necesita gente activa en la política. Manini Ríos no puso una sola condición para nuestra incorporación y eso la verdad me ha sorprendido porque uno puede tener un montón de pre juicios y sin embargo me dio libertad, sin condiciones y sin límites».