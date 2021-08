La responsabilidad en la información

Muy temprano en la mañana manejamos la triste noticia del siniestro de tránsito ocurrido en ruta 3, a pocas cuadras de Apolón, cercano a la Colonia 18 de Julio, no lo subimos en el momento, pero sabíamos que No era fatal. No fue instantáneo el recibir y subir la información nosotros para difundirlo, por un factor fundamental en el periodismo como en la vida, la veracidad de lo que se informa, el corroborar datos, la seguridad de la información, de lo que se cuenta. Pero lamentablemente no siempre es así, y lo que es peor no se hacen cargo de lo que generan. Es lo que corresponde, pedir disculpas si se equivocan porque está en lo previsible, pero no bajar la noticia, sin explicación ninguna, sin explicar nada, sin pedir disculpas. Escribieron «Fatal», y en la familia de la mujer siniestrada se vivieron momentos de crisis emocional, pensando que su familiar había fallecido en el traslado. Payaron mal, todo….

Inventaron la situación, «fatal», que era una «adolescente» y es una Sra. de 44 años, con situaciones de salud mental, que había intentado «tirarse» delante de un auto antes de lograr tirarse ante esta camioneta.

A los irresponsables comunicadores, como dice el refrán «El saber adonde ir es mucho más importante que la velocidad». (En parte se entiende, si en horario de funcionario municipal, desarrollan una actividad privada) . Se aplica acá, por un minuto de fama chicos, chicos….. Después damos cátedra?

Por último este medio, estos periodistas, no tienen desmentidos, de nada y hemos manejado temas hiper delicados, políticos, sociales, policiales, pero inventar muertes para vender, a eso sí que no llegamos nunca, ni llegaremos..

Quinto Elemento Multimedios