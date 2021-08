Tristeza sin fin, falleció Naomi

De las noticias que no queremos dar, de las tristezas que no queremos vivir, creo que nadie. Un día para no olvidarnos, se fue Naomi Joselin, una beba grande, la beba de todos los salteños desde el lunes fatídico. El día que un irresponsable al volante, fue contra la vida, los sueños y las ganas de una familia joven, trabajadora, honesta. Ese día no lo olvidamos más, se va Naomi, con los ángeles que la cuidan, con la paz que su asesino no tendrá nunca en su vida.

Desde aquí, el abrazo a su mamá, su papá, su abuela, lo sentimos realmente con el alma.