109 años de UTE: “Transformando con energía nuestro país”

Este jueves 21 se cumplieron 109 años de vida de UTE. El acto en conmemoración

que fue encabezado por la Presidenta, Silvia Emaldi, tuvo lugar en La Muralla, ex

Central Calcagno, contó con la presencia del Directorio de la empresa, el Ministro

de Industria, Omar Paganini, el Director de Energía Figeral Cantero, y demás

autoridades nacionales.

En su discurso Emaldi resaltó que el nuevo modelo de negocios de UTE hay cinco

ejes estratégicos: clientes, descarbonización, regulación, gobernanza corporativa,

cultura y personas. La jerarca reseñó logros del 2021 en generación, transmisión,

inclusión social, electrificación rural, movilidad eléctrica, apoyo a la producción y

avances en certificación de energías renovables.

También informó de 180 mil adhesiones al Plan Inteligente y U$S 375 millones de

exportación de energía. Los indicadores de calidad del servicio, tanto en

Transmisión como en Distribución, han mejorado en 2021 con respecto a los últimos

4 años, señaló la presidenta. Por otro lado, anunció una Nueva Política Comercial

que incluirá la Teleatención que facilitará la comunicación con clientes de lugares

apartados. Además, recordó las múltiples acciones de apoyo a sectores afectados

por la pandemia.

El primero de noviembre se pondrá en marcha el Plan 2022 para estimular el uso

de electrodomésticos eficientes. En diciembre lo hará el Plan Uruguay 100%

Eléctrico para llevar el servicio al interior profundo y el Bono Social en enero para

que hogares de contexto vulnerable así accedan al servicio eléctrico.

A su turno, el ministro de Industria, Omar Paganini, dijo que el mundo vive una

transformación energética que apunta a la descarbonización, Movilidad eléctrica e

Hidrógeno Verde, son dos componentes de esa transformación, estamos

preparados para enfrentar las nuevas transformaciones y UTE juega un rol

importante», aseguró.

En el aniversario estuvieron presentes el Vicepresidente Julio Luis Sanguinetti, los

directores Felipe Algorta, Fernanda Cabrera y Enrique Pées Boz, y autoridades

nacionales.

En el acto se brindó un reconocimiento al personal de UTE que ha sabido mantener

el servicio eléctrico con la calidad acostumbrada durante la emergencia sanitaria.

También se hizo un homenaje al equipo de Salud y Bienestar Integral que durante

la pandemia Covid 19 se desatacaron en el cuidado de todo el personal la empresa.

También se entregaron distinciones a funcionarios homenajeados con 30 años de

servicio de Montevideo y ex funcionarios que se acogieron a los beneficios

jubilatorios con más de 30 y 40 años de servicio de Montevideo