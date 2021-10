Crónica de una muerte anunciada, la de Nataly..

Estos ddías han sido difíciles, desde que desapareció Nataly, tuvimos un mal presentimiento, desde el vamos. Para quienes conocemos un poquito de realidades vinculadas a violencia de género, es como la novela del Gabo «Crónica de una muerte anunciada». La previa fue desesperante, las Mujeres de «La Revuelta Subversiva» en la calle, exigiendo respuesta y nosotros, posteando mil veces su cara, su nombre como sí eso fuera el elexir mágico del encuentro, de que alguien nos avisara, «no suban más nada, Nataly apareció!»

No fue así, la encontraron muerta, asesinada, tirada en un descampado como un perro muerto, escalofriante. Y de ahí en más la emoción, la angustia, la tristeza y la empatía. Yo decía en la radio que Nataly tiene o tenía 3 años menos que mi única hija mujer, y no se me puede dejar de pasar por mi cabeza, las «suerte» de una y la desgracia de la otra. En un país donde las dos deberían tener iguales oportunidades, donde Nataly pudiera crecer feliz, estudiar, trabajar y vivir. Como lo hace mi hija, sin embargo no tuvo nada, nada. En su corta edad tuvo, lo que muchas mujeres en una vida larga. Angustias, violencia, abusos, pérdidas, y muerte. No cualquier muerte, una muerte anunciada… violenta!

Sufrió abuso de un mayor, que además la embarazó, pero que no dudo en denunciar, sufrió miedos, le quitaron sus hijitas, se le mató un hermano, sufrió miseria, golpes, amenazas, y murió chiquita, la mató un verdugo que decidió apagarla, de una forma cruel. Él la mató, y lo ayudó el sistema, el que nunca llegó, que no la salvó. Las instituciones que miraron para otro lado, que manejan tiempos que no son los nuestros, recursos que son nuestros pero nunca dan y la ausencia de la palabra tan de moda y que hacen gárgaras, «empatía».

Hasta cuando perderemos más Nataly, más Nazarenas? Hasta cuando las instituciones, representantes nacionales van a mirar para otro lado, como si este enorme problema, en el que se nos va la vida, es de otra y no nuestro?

Hasta cuando la hipocresía política institucional, el cinismo de un intendente que cierra dos refugios, que instala una oficina de Género y pone ahí una mujer violenta, hasta hace muy poco. Hasta cuando en esa misma oficina, donde se deben tratar temas como este, el intendente tiene, una oficina dentro, de la Dirección de Obras, concretamente las técnicas del PMB?

Hasta cuando Lima vas a creer que la vida es filo, «quedar bien», tener un doble discurso y en la realidad haces todo lo contrario. Si cerrás refugio, si en tu oficina de Género hay una de Obras, si tu encargada hasta hace poco, no hacía ni las 8 horas y no la quería ni el gato. La pregunta es, como podes postear una cosa así, cuando hay una muerte en el medio..!!

Crónica de una muerte anunciada dijo el Gabo, sin Santiago, sin Vicario pero con Nataly.