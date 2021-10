Edil Gularte del Partido Nacional reclama situación de estudiantes del interior sin transporte

Salto, 21 de Octubre de 2021

Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Salto, Carolina Palacios.

Presente.

De mi mayor consideración:

En esta oportunidad voy a referirme a la compleja situación que atraviesa un grupo de 19 estudiantes y 10 profesores de la Agraria de Masoller, Municipio de Mataojo (de la cual adjunto fotos).

En contacto con una madre de uno de los estudiantes, me interioricé en la situación y por eso quiero hablar de sacrificio que realizan los mismos para poder asistir a clases.

Los alumnos no solo concurren a las clases teóricas, sino que, para ellos es fundamental realizar la práctica en las estancias de la zona, porque es donde pueden aplicar lo que van aprendiendo. Lamentablemente un cambio en el servicio de transporte, los dejó sin la posibilidad de concurrir a estas clases en ómnibus y como no quieren faltar, caminan 16 kilómetros por semana para realizar la práctica.

Antes, la empresa San Cono, realizaba el traslado de los estudiantes a estas clases prácticas, pero ante los cambios que se realizaron por parte de la Intendencia con otra empresa, el traslado quedó sin efecto.

Actualmente la empresa San Cono transporta los alumnos desde Pueblo Fernández y Tranqueras a Masoller. Paralelamente la empresa FIFO, va a trasladar a los estudiantes de Sarandí de Arapey hasta Masoller. La cuestión es que la nueva empresa no transporta a los alumnos de agrario a sus prácticas, como sí lo hacía San Cono, y de querer hacerlo no puede porque al ser un micro, no caben todos los estudiantes, junto con los profesores.

Es necesario encontrar una solución para estas personas, pero no por lo que resta del año, de forma permanente. Porque como nos manifestaba esta madre, van a ser cada vez más los alumnos que concurran a la escuela Agraria y no puede ser que una medida tomada por la comuna perjudique su aprendizaje.

Espero se tenga en cuenta mi reclamo, el de los concejales de Mataojo y el pedido de informes que realizó el Edil Carlos Silva y se de una rápida respuesta a esto, por parte del ejecutivo departamental.

Solicito que mis palabras sean enviadas al Intendente de Salto, a la Dirección de Movilidad Urbana de la Intendencia y a la Comisión de Tránsito y Transporte de este cuerpo.

Muchas gracias.