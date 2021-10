Edil Marziotte reclama pasaje y advierte peligro por mal uso de caño colector de OSE

El Edil Facundo Marziotte solicitó a la Intendencia la creación de un puente peatonal que conecte la calle Florencio Sánchez en el corte con el Arroyo Ceibal en Barrio Salto Nuevo. Además, advierte por peligro, ya que el actualmente se utiliza un caño colector de OSE que existe en el lugar, y que evidentemente no es con ese fin, además de por supuesto carecer de las medidas de seguridad necesarias.

“Ese pasaje es utilizado por muchos vecinos de la zona, sobre todo por jóvenes que concurren a los centros de estudios cercanos” destacó el Edil Nacionalista al respecto.

Marziotte, reclamó este tema en la Junta Departamental de Salto a través de una exposición escrita y pidió se la envíe al Intendente de Salto y al Director de Servicios Públicos.

Aquí lo expuesto por el Edil del Partido Nacional:

Miércoles 13 de Octubre de 2021

Sra. Presidente de la Junta Departamental de SaltoSra. Carolina Palacios Presente.De mi mayor consideración:

En cumplimiento del Artículo 77 literal L, en su remisión al Artículo 22 del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Salto, Decreto Nº6376/08, me dirijo a usted a los efectos de realizar la siguiente exposición escrita

En esta oportunidad queremos hacer llegar el planteo de varios vecinos de Barrio Salto Nuevo, por la falta de la infraestructura necesaria para el pasaje peatonal, en el cruce del Arroyo Ceibal, cortando la calle Florencio Sánchez, hasta el cruce con la calle Acuña de Figueroa.

Actualmente existe un caño colector de OSE en el lugar, que en varias oportunidades es utilizado como pasaje por parte de los vecinos de la zona. Pero claramente no tiene la seguridad que debe tener un pasaje de este tipo, además de no ser el objetivo de esta estructura existente.

Los vecinos del lugar nos manifiestan, que los que más necesitan de este pasaje son niños y adolescentes, que cruzan al momento de ir a los centros educativos cercanos.

Queremos trasladar este planteo al Gobierno Departamental, con el objetivo de que se realice un puente peatonal en el lugar, que cumpla con las exigencias de seguridad que debe tener, y que mejore la calidad de vida de los vecinos de esta zona de la ciudad.

Solicito que estas palabras sean enviadas al Intendente de Salto y el Director de Servicios Públicos de la Intendencia de Salto.Adjunto fotos del lugar y del mapa de la zona.

Facundo MarziotteEdil Partido Nacional