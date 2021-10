El periodismo se aprende, se muestra y no se improvisa

Me tomo la licencia de saludar a todos los colegas en su día. A los que la pelean día a día sin pertenecer a cargos públicos y la buscan.

A los que lo hacen desde el sentido responsable de brindar un servicio sin importar la hora, la temperatura o el lugar.

A los que no tienen un micrófono gratis de papá o mamá y pretenden ser «inclinadores de opinión sin suerte» que no terminan de resolver su verdadera vocación.

A los que la pelean por dos pesos al día y dan todo siempre.

A quienes sienten desde el corazón que informar no es imagen, no es verso, no es humo, es ser periodista.

A los preguntadores, opinólogos, vende humo, oportunistas, comunicaconveniencia……que armen su día. El periodismo es muy serio como para vender personajes o buscar la posición de un solo día. El periodismo es siempre. Todos los días. A toda hora.

A esa defensa y a quienes la defienden feliz día