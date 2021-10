Halloween en Salto, controles y fiscalización

Este sábado se vivirá en Salto como en todo el país , la tradicional fiesta de Halloween, ​ también conocido como Víspera de Todos los Santos, ​ Noche de Todos los Santos, ​ Noche de los Muertos, ​ Noche de Brujas, Víspera de Difuntos.

En diálogo con el Coordinador de Cecoed, Josué Lima nos informaba que se definió no modificar los aforos de los boliches bailables ese día, y se definieron líneas de trabajo con diferentes instituciones que forman el Centro Coordinador de Emergencias. Se dispuso cerrar por Garibaldi antes del (triangulo) camino a San Antonio, de parte de la organización del baile Marcos Pigurina, las garantías dadas en el cuidado, dentro de la fiesta y la seguridad de años que avalan su organización, en cuanto al cierre en triangulo es para impedir así paso de vehículos en zona del Polo y en la zona del Ayui. Se dispondrán dos ambulancias de emergencia privadas, para contingencia de eventualidades que tienen que ver con ingesta de alcohol por ejemplo u otros eventos de urgencias, contratadas por la organización del baile. El aforo es de 4 mil personas y la hora de finalización del baile son las 6 am. Trabajarán esa noche, el sábado concretamente, Prefectura, Inau en la fiscalización en cuanto a menores, dentro del Polo, incluso vienen inspectores de Montevideo para esta fiscalización, Ministerio del interior, Cecoed. El fin del corte en zona Ayui es no permitir la aglomeración en la plaza, como sucedió otros años, con disturbios y demás. Los puestos de Repúblicana y tránsito de intendencia estarán en zona de Saturnino Ribes y Garibaldi, fijos y móviles. Cecoed trabajará en la noche, en control de fiestas clandestinas, algunas ya identificadas a esta hora.