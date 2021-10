La verdad del traslado del comisario Miguel Moreira

Nunca nadie lo entendió. El comisario Miguel Moreira sufrió persecución por trabajar con propios y ajenos. Logró investigar al afuera y también al adentro. Eso le costó caro.

Un relato que compartimos y desnuda los errores en decisiones que laceran la conducta de un buen policía. Este es el relato:

«El año 2017 fue destinado a la Jefatura de Policía de Salto el Comisario General (R) Oldemar Avero. Al otro día de asumir releva de la División V (División de Apoyo) al Comisario Mayor Miguel Moreira.

En el ámbito policial es algo rutinario, pero esta situación no fue rutinaria. En el año 1997 siendo Avero Jefe de Región de Caminera con base en el Departamento de Salto, Moreira y personal del aquel entonces ATA hacen un procedimiento con Avero el cual en la camioneta oficial transportaba un importante contrabando, sumado a que el propio Avero liberaba las rutas para los contrabandistas. Ese procedimiento le costó a Avero que lo relebaran y lo trasladaran a Montevideo. Cuando llegó a Salto cómo Jefe lo primero que hizo fue pasarle factura a Miguel Moreira. Dicen los más cercanos que cuando lo relevo a Moreira, el Jefe le dijo «la vida da revanchas» y que Moreira le contestó, eso es verdad, pero también es importante apoyar la cabeza en la almohada y poder descansar tranquilo.

Al poco tiempo lo traslada a Moreira de Salto a la Capital del país. El Director de la Policía de Tránsito de aquel entonces (2017) hoy Caminera nuevamente no dudo en pedir los servicios de Moreira lo que fue autorizado por el mando del Ministerio.

Asi transito Moreira del 2017 hasta el 2020 en Caminera, hasta que fueron designados nuevos Jefe ante el cambio de Gobierno. El actual Jefe de Policía de Salto Comisario General (R) Carlos Ayuto pidió a Miguel Moreira para que ocupara el cargo de Sub Jefe de Policía, pero fue negado por el actual Director de la Policía Nacional, es más se sabe que le dijo al Jefe el máximo jerarca policial que no contara con Moreira para nada.

La comunidad política de Salto habló con el Sub Director de Secretaria del Ministerio del Interior y autorizaron el pase de Miguel Moreira para Salto en el mes de abril de 2020.

El Comisario Mayor Miguel Moreira vino para Salto pero le fue ordenado al Jefe de Policía de Salto que no ocupara cargo de Comando, es así que Moreira fue designado cómo Director de Información Táctica hoy Director de Investigaciones. En los meses de abril a agosto Miguel Moreira y con el personal a su cargo lograron formalizar a mas de 500 personas que realizaban actividades delictivas. Unas 150 personas con prisión efectiva y el resto con libertad a prueba de acuerdo al nuevo Código del Proceso Penal. Eso provocó un descenso importante en las rapiñas, hurtos, y destrucción de muchas bocas de drogas. Pero también varios homicidios aclarados, que hasta ese momento no se habían avanzado mucho, y también dejó encaminado otras investigaciones de homicidios que hace un tiempo se aclararon con las líneas de acción que Moreira había dejado encaminado.

En el mes de agosto de 2020, en forma repentina y sin ninguna causa justificada por orden del Director de la Policía Nacional, Moreira es trasladado a Montevideo en el punto máximo de esplendor laboral y excelente combate a la delincuencia. La sociedad de Salto se movilizó en su conjunto pidiendo que Moreira quedara en Salto. Sabemos que el Ministro Jorge Larrañaga dijo a sus personas más cercanas que si el reintegraba a Moreira a Salto se ponía de punta con el Director de la Policía y no lo iba hacer. O sea que confirmaba Larrañaga que no había algo anormal o ilegal contra Moreira.

Sabemos que Moreira tenía varias líneas de investigación de delincuentes pesados, importantes y con conectividad a personas importantes y autoridades policiales.

Hoy sabemos que la Dirección de Seguridad Rural realizó un importante operativo con más de 1000 vacunos en el interior del Departamento de Salto que más de la mitad de ellas estaban en situación entre ellos remarcadas, hurtadas y mucho más. Ese establecimiento estaba arrendado desde 2019 por un firma frigorífica del sur del país. (De nombre de uno de los 9 planetas del sistema solar). Saben quien es uno de los dueños de la Firma? Que casualidad, el que fue Jefe de Región y después Jefe de Policía.

Saben que relación tiene ese máximo jerarca que Larrañaga no quería estar de punta? El Amigo, socio y compadre del otro jerarca.

Estamos seguro que en el 2020 Miguel Moreira tenía esa línea y que lo mejor que podían hacer era sacarlo de Salto.

En conclusión, una persona honesta y profesional es trasladada de lugar porque estaba a punto de desenmascarar a delincuentes del propio instituto.

Pero lo más triste que hablamos con Moreira y nos dijo que se encuentra desilusionado y decepcionado de todo. Que lo único que quiere ahora es esperar de que pasen los años y retirarse lo más pronto de la Policía.