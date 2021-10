Lima: «A la misoginia ni cabida»

El intendente de Salto, Andrés Lima, salió al cruce de la directora por el Frente Amplio (FA) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Natalia Argenzio, debido a las cifras de pobreza infantil que había anunciado a principio de mes, cuando dijo que en Salto incrementó 44% en 2020. “Es muy sencillo ir al departamento de Salto –porque, de repente, donde está no la entrevista ni Charoná– y aprovechar que está reunida con la intendencia, que hay prensa, manejar ese tipo de información. Es irresponsable”, sentenció Lima, quien aseguró que no encontró la información mencionada por la jerarca en ninguna de las instituciones del Estado.

Ante estos dichos, la Unidad Temática de Infancia y Adolescencia del FA envió una misiva al coordinador de la fuerza política, Ricardo Ehrlich, a la que accedió la diaria, cuestionando el accionar del intendente. Además, según informaron distintas fuentes políticas, integrantes de la Unidad Temática de las Ciudadanas mantuvieron una reunión presencial con Ehrlich, Argenzio y Lima para bajar el tono del enfrentamiento. En la oposición existen aproximadamente 30 unidades temáticas, abiertas a cualquier adherente del FA –muchas veces participan exjerarcas y autoridades–, en las que se aportan insumos del área de discusión para la Comisión Nacional de Programa.

En la carta se señala que durante la conferencia de prensa en la que habló Lima también estuvo el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien señaló que cuando asumió el actual gobierno la situación de vulnerabilidad social en el departamento alcanzaba a unas 21.000 personas, entre ellos 4.000 niños y niñas, de cero a tres años. De esta manera, se señaló en la carta, el ministro validó la “información brindada por Argenzio, haciendo mención a números aún mayores de pobreza infantil y adolescente”.

Argenzio había explicado a la diaria que el cálculo se realizó según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020, que fueron “triangulados” con el informe “Una mirada comparada entre el 2019 y 2020”, del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay. A partir de esos datos, sostuvo que había un aumento estimado de 44%, unos 9.883 niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza en 2020.

En conferencia de prensa, el intendente de Salto manifestó que “si los datos que arrojó Argenzio son una percepción, me parece que no recibe un sueldo pago por los uruguayos para transmitir las percepciones que tiene, sino que ese lugar de responsabilidad es para transmitir información objetiva”. Para la unidad temática, las afirmaciones resultan “temerarias”, por “su contenido y por su forma”, ya que “tergiversan y desconocen la realidad de la niñez y la adolescencia de su departamento”. Previamente, a principios de octubre, cuando Argenzio había concurrido a Salto, Lima se limitó a decir que no conocía las cifras, pero que “no en vano la intendencia colabora con la entrega de 44.000 platos de comida al mes en todo Salto, tanto en los comedores municipales, que son atendidos en conjunto con el Ejército y el Mides [Ministerio de Desarrollo Social], como en las diferentes ollas y merenderos que están activos en la ciudad”, según consignó El País.

Asimismo, la unidad temática cuestiona que los dichos de Lima “buscan el descrédito y la descalificación pública de nuestra representante en el Directorio de INAU, desconociendo las competencias de la institución rectora en los temas de infancia y adolescencia del país”, y que las declaraciones “dan cuenta de un discurso patriarcal y de violencia política hacia la representante del FA”.

Finalmente, se pide que la declaración sea analizada por los diversos “órganos competentes” del FA para discutir “sobre sus consecuencias políticas, dar señales claras de rechazo a estas expresiones y establecer alguna medida reparatoria”.

“A la misoginia en el FA: ni cabida”

Los comentarios de Lima tampoco cayeron bien a nivel de los sectores del FA. La diputada del Movimiento de Participación Popular Bettiana Díaz cuestionó en redes sociales que “los patriarcas de la política son los que nos dicen todo el tiempo a las mujeres políticas sobre qué opinar y sobre qué no, siempre que les resulte incómodo. A ellos tampoco los entrevista ni Charoná fuera de sus pagos. A la misoginia en el FA que queremos construir: ni cabida”.

En referencia a Lima, que no dio su voto para la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2012, cuando era diputado, Díaz sentenció: “También son los antiderechos, los que nos obligan al aborto tutelado, los que ponen sus creencias personales por encima de los intereses colectivos, los que no nos dejan discutir la plata y entonces las comisiones de presupuesto están llenas de varones. Los mismos de siempre”.

