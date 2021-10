Plazo hasta el 29 de octubre para estudiantes de la generación 2021 con inscripción en Estado Provisoria en el Cenur Litoral Norte Udelar

El Departamento de Administración de la Enseñanza del Cenur LitoralNorte de la Universidad de la República, comunica:Se encuentra disponible a través del Sistema de Bedelía (SGAE), paraestudiantes de la generación 2021 que ingresaron en febrero y julio,la posibilidad de consultar si deben presentar o no la documentaciónoriginal requerida al momento de inscribirse.Se deberá ingresar a autogestión estudiantil enbedelias.udelar.edu.uy, acceder con usuario y contraseña en el botón«cuenta». Luego, ingresar en el menú del lado izquierdo, en la opciónfinal «documentación requerida», allí se listará la inscripción oinscripciones realizadas en la Universidad de la República querequieren presentación de la documentación relativa a estudiosprevios. En el caso de que no deba presentar documentación, elsistema lo aclarará.Acceder al instructivo a través de www.litoralnorte.udelar.edu.uy Los y las estudiantes que viven en los departamentos Paysandú ySalto podrán depositar la documentación original en las buzonerasubicadas en las sedes. Las cuales se encuentran disponibles en losmostradores de las Bedelías.Quienes se encuentren en otros departamentos podrán enviar ladocumentación original por el servicio de correspondencia de supreferencia dirigido a la sección Bedelía, Cenur Litoral Norte (Florida1065 Sede Paysandú ó General Rivera 1350 Sede Salto).El plazo para presentar la documentación es el 29 de octubre de2021.Finalizada la fecha de recepción, quienes no hayan regularizado su