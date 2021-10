Topolansky y Lima, respuestas violentas y que atrasan

Parece que se volvió costumbre el leer, escuchar o mirar discursos o respuestas de referentes políticos, cargadas de violencia, la que naturalizan o normalizan. Lo que es peor es que estos homvres políticos o mujeres políticas ocupan cargos institucionales de gobierno y son referentes políticos.

El intendente de Salto Lima, lo hizo días atrás refiriéndose a una de las Directoras del INAU, tratándola en una conferencia de prensa de «irresponsable» y que buscaba notoriedad pública «porque no le hace nota ni Charoná», un ninguneo innecesario y cargado de violencia política.

También le llegó el turno a la Senadora Topolansky, «Lacalle Pou «ha tenido suerte» de que los ministros cesados «no le encajaron un piñazo», refiriéndose al cese de Bartol y Uriarte.

La verdad que cuando el esfuerzo es desgastante desde muchos ámbitos para que la violencia no se naturalice, salen con estos discursos u expresiones repudiables, que sólo pueden ser entendidas, desde una violencia solapada, que tta no tiene justificaciones, ni entendimientos, ni motivos. Frases que la mayoría de las personas, no queremos ver, pero tampoco pueden dejarse de lado, pirque atrasan, siempre atrasan